Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной программы

"Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД после объявления Соединенными Штатами о выходе из договоренности по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа", — сказал он.