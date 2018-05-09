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Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной программы
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной программы 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с выходом США из иранской сделки, сообщил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.
"Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД после объявления Соединенными Штатами о выходе из договоренности по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа", — сказал он.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны Сергей Шойгу, министра иностранных дел Сергей Лавров, министра внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также и.о. спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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