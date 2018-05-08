«Ничего — выжил!». Ветеран — о первом бою с фашистами и спасении песнями

Владимир Михайлович Бочкарев 73-й год подряд услышит дорогое сердцу «Победа!». На фронт он ушел безусым юношей, а вернулся настоящим мужчиной. Он говорит: «Жизнь меня поносила». О том, как ветеран воевал в Воронеже, Беларуси и на Дальнем Востоке, он рассказал корреспонденту « АиФ Оренбург ».

Первый бой Как и по каждой семье первой половины XX века, по Бочкаревым прошлись тяжелым следом две войны. Революция, Гражданская, Великая Отечественная войны забирали многих отцов и сынов. Михаилу Бочкачеву было 17, когда началась революция, примерно столько же было и его сыну Владимиру, когда нужно было защищать Родину от немцев. Старший брат ушел на фронт добровольцем, как только объявили войну, и уже на следующий год он погиб под Ленинградом. На его могиле так и не удалось побывать Владимиру.

«Я окончил Чкаловское пулеметное училище. Выпускников не спрашивали, хочешь — не хочешь: просто забирали на фронт», — рассказывает Владимир Михайлович.

Первый его бой был под Воронежем, наполовину занятым немцами. С неба обстреливал враг. Во время первой недели наступления, когда фашисты форсировали Дон и вышли на улицы города, Владимир находился среди оборонявшихся отдельных батальонов. Наряду с местными ополченцами из гражданских они не сдавались и до последнего защищали город. «Но ничего — выжил», — отмахивается Владимир Михайлович.

«Старшой! Война кончилась!»

Длинный путь прошел Владимир Михайлович. Он воевал в Беларуси и на Дальнем Востоке. Конечно, было страшно и тяжело, но он об этом неохотно вспоминает. Лучше поговорить о товарищах и военных песнях, рыбалке и охоте на краю страны. Мыслей о том, что завтра может и не наступить, никогда не было.

«Ранения случались, но ничего серьезного: даже в госпитале не лежал. Подумаешь, дырка. Сама заживет. Может быть, поэтому и живой вернулся, что и не думал о плохом, — признается Бочкарев. — На войне только песнями и спасались. Да фронтовыми ста граммами. Моя любимая песня «Вставай, страна огромная».

О победе он узнал 3 мая в Гомеле.

«Только сдал зачет, выскакиваю, а солдаты мне: «Старшой! Война кончилась!». То, как народ встречал Победу, надо было видеть. Кто стреляет, кто плачет, кто целуется… А свою реакцию и не поймешь», — вспоминает ветеран.

Главные награды Владимира Бочкарева — орден Отечественной войны 2-й степени, медаль Жукова, медаль за победу над Японией.

После войны Владимир Михайлович общался с боевыми товарищами.

«В 1964 году был последний сбор выпускников училища. Увидел взводного, ротного. Сейчас уже никого нет. Ротный был строгий мужик. Если его команду ослушались — 10 суток на гауптвахте. А если отстрелял хорошо, то поощрял. Но сейчас мало кто в живых остался», — говорит ветеран.

Радоваться каждому дню Владимир Михайлович после Победы над Германией еще три года служил на Дальнем Востоке. Там женился, родились сыновья. Грех было жаловаться — получал хорошее жалованье, но тянуло домой, да и климат не нравился. В родной Оренбург, в котором знал каждый уголок, который весь излазил в детстве, где ждала мама. Вернуться удалось только в 1950 году.

Владимир Михайлович устроился на Оренбургский локомотиворемонтный завод. Здесь он 36 лет отработал токарем. Владимир Михайлович награжден знаком «Почетный железнодорожник» и ему присвоили звание «Ветеран труда».

На заводе старейшего работника помнят и уважают и по сей день. Именно он когда-то предложил создать здесь хор рабочих. С ним он выступал не только в области, но и ездил в Москву, Польшу. К сожалению, хор распался после смены руководства на предприятии, но Владимир Михайлович песню не оставил и стал заниматься и выступать в Доме офицеров.

С первой женой, к сожалению, не сложилось. Жизнь на Дальнем Востоке ей казалась легче и лучше: там муж получал больше. И, когда однажды Владимир Михайлович вернулся из командировки, тот никого не застал дома — жена уехала с детьми обратно. Старшему мальчику тогда было около двух лет, а младшему не было и года. Но младший сын приезжает в гости к отцу.

Владимир Михайлович снова женился. Они прожили вместе долгую жизнь. В последние годы жена уже не вставала, и муж ухаживал за ней. Два года назад он остался один. Но Владимир Михайлович не унывает. Он посещает городские праздники, с удовольствием общается с молодежью. И, что удивительно, до сих пор даже рыбачит.

«Я и сейчас, в 93 года, дома все сам делаю: готовлю, стираю, убираю, в магазин хожу. Ни в коем случае нельзя руки опускать, нужно жить и радоваться каждому дню, жить по совести, активно трудиться, — уверен ветеран. — В этом секрет долголетия».