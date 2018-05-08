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Живоглядов: «Главное то, что мы набрали очки с „Рубином“, всё в наших руках и ногах»
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Живоглядов: «Главное то, что мы набрали очки с „Рубином“, всё в наших руках и ногах» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник ФК «Уфа» Дмитрий Живоглядов рассказал о матче с «Рубином» (0:0), а также прокомментировал характер полученного повреждения в эфире клубного канала.
— Чувствуется еще боль, спазмировались икроножные мышцы, а так все нормально.
— В целом как игра? Довольны ничьей 0:0?
— Боевая ничья. Главное то, что мы набрали очки, и все будет решаться в последнем туре за шестое место. Так что все в наших руках и ногах.
— Шестое место. Мысли о еврокубках какие-то есть?
— Конечно, в голове это немного сидит. Как-то загадываешь, смотришь в будущее, а так готовимся к каждой игре, у нас теперь самый важный матч с «Тосно».
— По матчу что скажете? Чуть не пропустили в концовке.
— Чуть не считается, не пропустили.
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