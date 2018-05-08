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РФС до 31 мая направит в УЕФА списки допущенных до еврокубков команд
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РФС до 31 мая направит в УЕФА списки допущенных до еврокубков команд 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: eurosport.ru
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 31 мая примет перечень российских клубов, которые примут участие в еврокубках в сезоне-2018/19, сообщает Sport24.ru.
"Российский футбольный союз, как авторизованный лицензер, должен направить в УЕФА списки прошедших сертификацию для участия в еврокубках клубов до 31 мая", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что победитель розыгрыша Кубка России сезона-2017/18 имеет риск не попасть в Лигу Европы на следующий сезон. В финальном матче встретятся «Тосно» и курский «Авангард». Игра состоится 9 мая на «Волгоград Арене».
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