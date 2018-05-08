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СМИ: «Милан» получил лицензию УЕФА
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СМИ: «Милан» получил лицензию УЕФА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Милан» прошел лицензирование в УЕФА и сможет участвовать в еврокубках на следующий сезон, сообщает Football Italia.
Ранее стало известно, что миланская команда может быть не допущена до европейских соревнований и получить запрет на трансферы в течение двух трансферных окон из-за нарушений правил финансого fair play. Однако УЕФА объявил, что лицензию на будущий сезон получают 14 клубов серии А, и «Милан» находится среди них. Лицензирование не прошли «Кьево», СПАЛ, «Беневенто», «Кротоне» и «Кальяри».
Напомним, что в чемпионате Италии за два тура до конца «Милан» с 60 очками занимает шестую строчку в таблице, которая дает право участия в Лиге Европы на следующий сезон. Ближайшие преследователи «россонери» «Аталанта» и «Фиорентина», занимающие седьмое и восьмое места, имеют 59 и 57 очков, соответственно. С обеими командами «Милан» сыграет в оставшихся матчах серии А.
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