СМИ: «Милан» получил лицензию УЕФА

«Милан» прошел лицензирование в УЕФА и сможет участвовать в еврокубках на следующий сезон, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что миланская команда может быть не допущена до европейских соревнований и получить запрет на трансферы в течение двух трансферных окон из-за нарушений правил финансого fair play. Однако УЕФА объявил, что лицензию на будущий сезон получают 14 клубов серии А, и «Милан» находится среди них. Лицензирование не прошли «Кьево», СПАЛ, «Беневенто», «Кротоне» и «Кальяри».

Напомним, что в чемпионате Италии за два тура до конца «Милан» с 60 очками занимает шестую строчку в таблице, которая дает право участия в Лиге Европы на следующий сезон. Ближайшие преследователи «россонери» «Аталанта» и «Фиорентина», занимающие седьмое и восьмое места, имеют 59 и 57 очков, соответственно. С обеими командами «Милан» сыграет в оставшихся матчах серии А.