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Одна из центральных улиц Ростова тонет в нечистотах (видео)
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Одна из центральных улиц Ростова тонет в нечистотах (видео) 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове часть улицы Станиславского затопило фекалиями. Местные жители пожаловались, что фундаменты их домов размывает канализационными водами. Видео опубликовала в социальный сети ростовчанка Наталья Рус.
— По Станиславского между Братским и Халтуринским раскопали яму, текут фекалии, фундамент, подмывает, дышать нечем, — возмутилась женщина. — Что происходит? Нет условий для существования. Мы требуем немедленного устранения, нам нужны отремонтированные дороги и исправная канализация! Все работы на Станиславского в администрации Ростова обещали закончить до 31 мая. Однако любому, кто рискнет пройти по многострадальной улице, станет очевидно, что работы предстоит еще очень много.
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