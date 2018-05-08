Одна из центральных улиц Ростова тонет в нечистотах (видео)

В Ростове часть улицы Станиславского затопило фекалиями. Местные жители пожаловались, что фундаменты их домов размывает канализационными водами. Видео опубликовала в социальный сети ростовчанка Наталья Рус.

— По Станиславского между Братским и Халтуринским раскопали яму, текут фекалии, фундамент, подмывает, дышать нечем, — возмутилась женщина. — Что происходит? Нет условий для существования. Мы требуем немедленного устранения, нам нужны отремонтированные дороги и исправная канализация! Все работы на Станиславского в администрации Ростова обещали закончить до 31 мая. Однако любому, кто рискнет пройти по многострадальной улице, станет очевидно, что работы предстоит еще очень много.