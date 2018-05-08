Куйвашев и Утяшева показали уральцам главный футбольный трофей

Изначально главный футбольный трофей был представлен в стенах реконструированного стадиона «Екатеринбург Арена», где генеральный директор департамента спортивных активаций компании Coca-Cola Микаэль Вине сразу откровенно признался, что впервые увидел такой уютный стадион. «Первое, что меня удивило — это расположение вашего стадиона в центре города. Поверьте. Я посетил не один футбольный стадион, но здесь сразу почувствовал атмосферу уюта и близости к игрокам, что немаловажно», — заявил господин Вине.

Именно в стенах стадиона Кубок мира продемонстрировали представителям средств массовой информации. Случай был настолько особенный, что в прошлом художественная гимнастка Ляйсан Утяшева чуть вскрикнула от радости при снятии черной ширмы с купола Кубка (трофей находится исключительно под куполом, а взять его в руки или даже потрогать может только победитель футбольного турнира или главы государств).

Впрочем, на «Екатеринбург Арене» мечта любого футболиста пробыла не так долго, и вскоре был перевезен к Дворцу молодежи, где состоялась официальная церемония приветствия главного футбольного трофея в мире. «Мы долго ждали этот Кубок на Урале, и я искренне рад приветствовать его появление здесь, в Екатеринбурге. Я заметил, что он сделан из золота и малахита, что роднит его с нашей землей. И надеюсь, что в Екатеринбурге он появится еще раз, но уже в качестве завоеванного трофея», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Посол ЧМ-2018 в России Ляйсан Утяшева была чересчур эмоциональна и откровенно призналась, что рада находится в именно Екатеринбурге. «Вы — уральцы. Вы очень крутые. В Екатеринбурге я была 5-6 раз, и ваш город заметно изменился. Знаете, я в декабре приезжала к вам с проектом Bolero, и Екатеринбург был единственным городом, который принял нас стоя. Я обожаю Екатеринбург и его людей, потому что вы очень открытые и добрые», — сказала чемпионка мира по художественной гимнастике.

Сразу после презентации кубка его снова прикрыли ширмой, а Ляйсан Утяшева отправилась к публике раздавать многочисленные автографы и селфи. В Екатеринбурге главный футбольный трофей пробудет еще четыре дня, и будет представлен публике 10 мая на юнифайд-матче по футболу между политиками, общественниками и людьми с особенностями развития. Матч состоится в футбольном манеже «Урал» на Фестивальной, 10. Начало в 16.00. А 11 и 12 мая главный футбольный трофей, до которого дотрагивалась рука Диего Марадоны , представят в Историческом сквере.

Кубок мира по футболу FIFA сделан из чистого золота и весит 6,142 кг. Оригинальный трофей не может быть передан кому-то навечно. Вместо него страны-победители турниров получают Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA.