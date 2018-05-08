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Ляйсан Утяшева прослезилась на презентации Кубка мира FIFA в Екатеринбурге
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Ляйсан Утяшева прослезилась на презентации Кубка мира FIFA в Екатеринбурге 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург прибыл кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Легендарная футбольная награда впервые была представлена уральской столице, об этом сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал».
Кубок уральцам представили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева и директор департамента спортивных активаций The Coca-Cola Company Микаэль Вине.
Во время открытия глава региона отметил, что для проведения игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге была проделана большая работа, также Евгений Куйвашев выразил надежду, что кода-нибудь на Среднем Урале знаменитый футбольный трофей появится вновь. «Искренне рад привествовать Кубок мира, мы долго его ждали. До игр осталось совсем немного, мы провели огромную работу по подготовке инфраструктуры стадиона, мест для приема и размещения гостей, масштабную реконструкцию дорог, улучшили транспортную доступность — выполнили 99,9% требований FIFA. Хочу поблагодарить компанию Coca-Cola, которая дает возможность прикоснуться к Кубку. Я заметил, что он сделан из золота и малахита. Надеюсь, что в качестве трофея он появится и в Екатеринбурге», — заявил Евгений Куйвашев.
А вот спортсменка Ляйсан Утяшева на торжественной церемонии даже прослезилась и выразила сожаление, что она не занимается футболом и не может прикоснуться к знаменитой награде. «У всех, кто видит этот трофей, начинают трястись руки и ноги. Трудно поверить, что с нами это происходит. Впервые в нашем поколении мы принимаем Чемпионат мира по футболу. Я, как посол ЧМ, как мама, хочу сказать, что мы должны встретить его так, чтобы каждый иностранец увидел, какие мы, как умеем принимать других и как много для этого сделали», — заявила спортсменка.
Представитель компании Сoca-Cola Микаэль Вине отметил, что кубок Чемпионата мира имеет особую магию и сейчас у уральцев есть шанс к ней прикоснуться. «Сегодня исторический день для Екатеринбурга, в город прибыл настоящий трофей. Компания Coca-Cola является партнером FIFA, мы стремимся, чтобы этот Чемпионат мира стал самым запоминающимся событием в мире. Тур по России оказался самым протяженным за всю историю этого мероприятия и Екатеринбург стал одним из городов, который принял Кубок FIFA. Это уникальный шанс для всех любителей футбола приобщиться к той магии, которую несет этот трофей», — рассказал директор департамента спортивных активаций The Coca-Cola Company Микаэль Вине во время церемонии открытия.
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