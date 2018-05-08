Посол ЧМ от Волгограда Ильченко: нет опасений насчёт страшных английских фанатов

Посол чемпионата мира–2018 в России от города Волгограда, российская пловчиха Лариса Ильченко поделилась ожиданиями от мундиаля, а также высказалась касательно возможных беспорядков с участием болельщиков.

«Наша миссия — познакомить гостей с историей, достопримечательностями, традициями города. Волгоград даже в названии ассоциируется с могучей рекой Волгой. Одно из главных мест в городе — набережная. Не сомневаюсь, что гости увидят Мамаев Курган и их познакомят с нашей великой военной историей и расскажут о героях, которые во времена Великой Отечественной войны добывали нам наше мирное небо. Это и по сей день позволяет нам заниматься любимым делом — жить, творить, любить. Новый стадион — наша гордость — располагается у подножия Мамаева Кургана. Он уже принял два тестовых матча и готов принять первых гостей чемпионата мира. Надеюсь, что всё пройдёт гладко и арена сохранит свой первозданный вид после этих матчей. Удивлять есть чем — интересно будет всем, от мала до велика.

Английские болельщики? У меня нет опасений насчёт «страшных людей», мы готовы к приёму абсолютно всех гостей. Надеюсь, все приедут сюда с добрыми намерениями, чтобы насладиться праздником спорта. В каждой семье есть определённые личности, и у нас есть специальные службы, которые обеспечат безопасность на чемпионате мира.

Лично мне хотелось бы посмотреть на англичан — говорят ведь, что это отдельная футбольная история. Хочется зарядиться радостью, которую болельщики испытывают при виде своей команды. И, конечно, увидеть звёзд футбола было бы замечательно. Я знаю, что в сборной Египта будет самый возрастной игрок турнира — ему 45 лет! Это замечательно, настоящая история. Увидеть всё это в родном городе было бы здорово.