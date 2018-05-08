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Борцы за права женщин в спорте планируют митинг в Санкт-Петербурге
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Борцы за права женщин в спорте планируют митинг в Санкт-Петербурге 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
На 13 мая в Санкт-Петербурге намечен митинг с требованием отменить разделение спорта на мужской и женский и позволить женщинам без ограничений выступать в одной категории с мужчинами. В призыве прийти на митинг отмечается, что подобные идеи озвучиваются впервые в истории.
"Мы — первопроходцы, участие каждого и каждой очень важно для всего хода истории спорта", — пишут организаторы мероприятия, которые рассчитывают в ближайшее время согласовать митинг с властями города.
"Спорт делится на мужской и женский из представления о том, что женщины физически неполноценны и не способны к конкуренции с мужчинами, — говорит один из организаторов митинга Татьяна Дваждова. — Любая женщина, как субъект, оцененный более низкими спортивными нормативами, должна иметь возможность отказаться от подобной оценки, и не быть выгнанной и высмеянной, а оцениваться по нормальной системе. Любая женщина должна иметь возможность не быть согнанной в отдельную сегретированную группу, а иметь полноценные возможности побеждать любых соперников, если ей это представляется возможным. Мы требуем действий министра спорта Российской Федерации и президента федерации бокса России". (Дмитрий СОМОВ)
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