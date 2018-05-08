«Ахмат» продлит контракты с Родолфо, Митришевым и Садаевым

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о том, с кем из футболистов грозненцев идет работа над продлением контрактов, а также сообщил, когда решится вопрос с будущим и.о. главного тренера команды Игоря Ледяхова

"Мы уже начали общение с игроками на тему продления контрактов. С Родолфо продлеваем контракт еще на год, с Магомедом Митришевым и Зауром Садаевым тоже переподписываем соглашения.

Когда Игорь Ледяхов будет утвержден главным тренером? После игры с «Амкаром» сядем с ним и все обсудим", — сказал Айдамиров.

Ледяхов был назначен исполняющим обязанности главного тренера в апреле.