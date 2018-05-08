Справороссы предлагают законодательно запретить премьеру быть членом политической партии 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли во вторник в Госдуму законопроект, вводящий запрет для главы правительства РФ быть членом политической партии.
Сообщение о внесении законопроекта опубликовано в думской электронной базе данных.
Как следует из записи в базе, речь идет о поправках в федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации» «в части установления запрета членства в политических партиях в отношении председателя правительства Российской Федерации».