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Справороссы предлагают законодательно запретить премьеру быть членом политической партии
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Справороссы предлагают законодательно запретить премьеру быть членом политической партии 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли во вторник в Госдуму законопроект, вводящий запрет для главы правительства РФ быть членом политической партии.
Сообщение о внесении законопроекта опубликовано в думской электронной базе данных.
Как следует из записи в базе, речь идет о поправках в федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации» «в части установления запрета членства в политических партиях в отношении председателя правительства Российской Федерации».
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