Справороссы предлагают законодательно запретить премьеру быть членом политической партии

Сообщение о внесении законопроекта опубликовано в думской электронной базе данных.

Как следует из записи в базе, речь идет о поправках в федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации» «в части установления запрета членства в политических партиях в отношении председателя правительства Российской Федерации».