В Екатеринбурге сын фронтовика получил награду отца спустя 73 года

В 2017 году сотрудники военкомата Свердловской области передали родственникам участников войны 31 удостоверение к госнаградам СССР, а ветерану-фронтовику — медаль «За отвагу», в 2018 году выдано 4 удостоверения и две медали.

В Екатеринбурге сын фронтовика получил спустя 73 года боевую награду отца Дмитрия Строганова , погибшего в 1945 году в боях за освобождение Австрии от фашистов.

Удостоверение к ордену Славы III степени в торжественной обстановке вручил сыну героя военный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь Лямин.

Борис Строганов, изучая боевой путь своего отца гвардии старшего сержанта Дмитрия Алексеевича Строганова, установил, что тот был награжден орденом Славы III степени. Он обратился в военный комиссариат с просьбой документально подтвердить вручение награды. Из Центрального архива Министерства обороны РФ поступил ответ, что «гвардии старший сержант Строганов Дмитрий Алексеевич, 1912 года рождения, заместитель командира взвода противотанковой роты 317-го стрелкового полка 103-й стрелковой дивизии награжден орденом Славы III степени приказом командира 103-й гвардейской стрелковой дивизии № 023/н от 12.05.1945 года, отметки о вручении награды не имеется».

Дмитрий Строганов не смог получить заслуженную награду, потому что 22 апреля 1945 года погиб в бою на австрийской земле, где и был захоронен у населенного пункта Лаабен.

Из наградного документа: «Строганов Дмитрий Алексеевич, гвардии старший сержант, призван Октябрьским райвоенкоматом Свердловской области в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях на Калининском фронте с ноября 1942 года, на 3-м Украинском фронте с 17 февраля 1945 года. Легко ранен в ноябре 1942 года. „В наступательных боях с 16.3.45 г. тов. Строганов проявил мужество и отвагу. 31.3.45 г. вынес с поля боя раненого офицера, своего командира взвода. После ранения командира, принял на себя командование взводом. И взвод выполнил поставленную задачу. Тов. Строганов сам лично уничтожил 3-х немецких солдат“.

В 2017 году сотрудники военного комиссариата Свердловской области передали родственникам участников Великой Отечественной войны 31 удостоверение к государственным наградам СССР, а ветерану-фронтовику — медаль „За отвагу“, в 2018 году выдано 4 удостоверения и две медали.