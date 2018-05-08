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Айдамиров: «Ахмат» не подавал документы на лицензирование УЕФА»
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Айдамиров: «Ахмат» не подавал документы на лицензирование УЕФА» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от финиша сезона, а также высказался о возможном участии команды в еврокубках. Произойти это может при условии, что «Ахмат» займет шестое место, а победитель Кубка России «Тосно» или «Авангард» не будут допущены до еврокубков.
«Для «Ахмата» принципиально завершить турнир гораздо лучше, чем мы его провели. В случае, если команда займет шестое место и нам представится возможность выступить в Лиге Европы, то будем выступать. Документы на лицензирование УЕФА не подавали», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.
«Ахмат» в последнем туре РФПЛ в Перми сыграет против «Амкара».
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