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В Химках ветеранам ко Дню Победы подарили бытовую технику
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В Химках ветеранам ко Дню Победы подарили бытовую технику 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти и предприятия подмосковных Химок подарили ветеранам ко Дню Победы бытовую технику и медицинские приборы, также в 26 квартирах сделают косметический ремонт, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Администрация Химок совместно с предприятиями городского округа приобрела технику для ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовикам, труженикам тыла и узникам фашизма подарили бытовые и медицинские приборы. Подарки покупали, предварительно узнав нужды ветеранов», — отмечается в сообщении.
Так, накануне праздника фронтовику Иосифу Гуляеву привезли и подключили современный двухкамерный холодильник. А муниципальное предприятие «ДЕЗ ЖКУ» в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне также подарило еще четырем ветеранам телефоны и медицинские приборы.
Помимо бытовой техники, в 26 квартирах защитников Родины будет выполнен косметический ремонт и заменена сантехника. Ход работ в квартирах ежедневно отслеживают специалисты «ДЕЗ ЖКУ».
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