Глушаков, Зе Луиш и Максимович занимались по индивидуальной программе

Игроки «Спартака» провели во вторник тренировку на базе в Тарасовке, сообщает официальный сайт клуба.

Игроки собрались на базе в десять часов. Спустя час началась тренировка на поле. Футболисты размялись, после чего выполнили беговые упражнения. А завершился практический урок игрой на ограниченном участке поля.

На среду у «Спартака» запланирована утренняя тренировка.

Напомним, матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 13 мая на «Открытие Арене». Начало — 14:00 (мск).