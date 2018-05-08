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Глушаков, Зе Луиш и Максимович занимались по индивидуальной программе
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Глушаков, Зе Луиш и Максимович занимались по индивидуальной программе 

Советский спорт 1 час назад
Игроки «Спартака» провели во вторник тренировку на базе в Тарасовке, сообщает официальный сайт клуба.
Игроки собрались на базе в десять часов. Спустя час началась тренировка на поле. Футболисты размялись, после чего выполнили беговые упражнения. А завершился практический урок игрой на ограниченном участке поля.
Защитник Никола Максимович, полузащитник Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе продолжают курс восстановления после операций.
На среду у «Спартака» запланирована утренняя тренировка.
Напомним, матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 13 мая на «Открытие Арене». Начало — 14:00 (мск).
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