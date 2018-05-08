Памятник самому результативному пулеметчику Второй мировой откроют в Грозном 9 Мая

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, установленного Российским военно-историческим обществом , состоится в Грозном в День Победы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РВИО.

"Для нас этот памятник имеет особенное значение: его пример отваги и мужества является нравственным ориентиром для нас, ныне живущих. Он, ровесник Зои Космодемьянской, отдал за свободу Родины самое ценное — свою жизнь. И теперь его память будет увековечена в центре города Грозный. Мы благодарим за помощь правительство Чеченской Республики и лично Рамзана Кадырова ", — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов

Александр Барков. Памятник из бронзы, созданный скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, будет открыт в сквере на пересечении проспекта Ахмата Кадырова и улицы Виктора Кан-Калика (Субботников). На торжественной церемонии ожидаются глава Чечни Рамзан Кадыров, исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, директор Департамента управления делами Минкультуры РФ

Рано став сиротой, Ханпаша Нурадилов по примеру старшего брата в 1940 году добровольцем вступил в Красную Армию. В годы Великой Отечественной войны служил командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. По сохранившимся данным, уничтожил 920 вражеских солдат и считается самым результативным пулеметчиком Второй мировой войны среди всех участвовавших сторон.

Последний бой Нурадилов принял 12 сентября 1942 года на подступах к Сталинграду, на высоте 220 в районе города Серафимович. Уже будучи тяжело раненным, 18-летний боец не оставил поле боя и скончался по пути в медсанбат. Награжден орденом Красной Звезды; посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.