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Памятник самому результативному пулеметчику Второй мировой откроют в Грозном 9 Мая
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Памятник самому результативному пулеметчику Второй мировой откроют в Грозном 9 Мая 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову, установленного Российским военно-историческим обществом, состоится в Грозном в День Победы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе РВИО.
"Для нас этот памятник имеет особенное значение: его пример отваги и мужества является нравственным ориентиром для нас, ныне живущих. Он, ровесник Зои Космодемьянской, отдал за свободу Родины самое ценное — свою жизнь. И теперь его память будет увековечена в центре города Грозный. Мы благодарим за помощь правительство Чеченской Республики и лично Рамзана Кадырова", — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.
Памятник из бронзы, созданный скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, будет открыт в сквере на пересечении проспекта Ахмата Кадырова и улицы Виктора Кан-Калика (Субботников). На торжественной церемонии ожидаются глава Чечни Рамзан Кадыров, исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, директор Департамента управления делами Минкультуры РФ Александр Барков.
Рано став сиротой, Ханпаша Нурадилов по примеру старшего брата в 1940 году добровольцем вступил в Красную Армию. В годы Великой Отечественной войны служил командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. По сохранившимся данным, уничтожил 920 вражеских солдат и считается самым результативным пулеметчиком Второй мировой войны среди всех участвовавших сторон.
Последний бой Нурадилов принял 12 сентября 1942 года на подступах к Сталинграду, на высоте 220 в районе города Серафимович. Уже будучи тяжело раненным, 18-летний боец не оставил поле боя и скончался по пути в медсанбат. Награжден орденом Красной Звезды; посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
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