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Три памятника воинской славы открыли в Грозном после реставрации
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Три памятника воинской славы открыли в Грозном после реставрации 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 8 мая. /ТАСС/. Три памятника воинской славы открыли в Грозном после реставрации в рамках празднования 200-летия города, сообщил ТАСС во вторник глава комитета правительства Чечни по охране и использованию культурного наследия Ислам Молочаев.
"В рамках программы по подготовке и празднованию 200-летия Грозного, благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, на реставрацию были определены 12 объектов культурного наследия, которые находятся на территории города. В их числе и три памятника воинской славы — две братские могилы и выявленный в 2015 году памятник Герою Советского Союза Ханпаши Нурадилову. Открытие мы приурочили к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — отметил собеседник ТАСС.
Он добавил, что в августе 2018 года планируется также официальное открытие после реставрации памятника истории «Братская могила красноармейцев, павших в 1918 году во время стодневных боев в годы гражданской войны».
Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжа была заложена крепость Грозная, в 1869 году на ее месте стал возводиться город. Указ о праздновании 200-летия столицы Чечни был подписан президентом России 26 февраля 2015 года. Запланировано около 50 мероприятий, в числе которых реставрационные работы исторических памятников, культурно-массовые события, спортивные соревнования и форумы.
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