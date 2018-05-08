Как отличник из Ставрополя стал телезвездой?

Ставрополец Даниил Стогний принял участие в известном телевизионном шоу «Сто к одному».

«Меня пригласили на эту игру, потому что я вхожу в молодёжный клуб «Российские интеллектуальные ресурсы», а в передаче участвовала сборная этого клуба. В нашу команду вошли ребята из разных городов России».

По словам Даниила, в клуб приглашают всех юношей и девушек, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. А Стогний получил максимальное количество баллов по литературе в 2015 году. Сейчас юноша учится на филологическом факультете Северо-Кавказского федерального университета.

«Благодаря этой телепередаче я познакомился с интересными и талантливыми людьми, — признаётся Даниил. — Ничего сложного и неожиданного для меня во время записи игры не было.

Участники должны уметь логически мыслить и не бояться неожиданных вопросов. У нас была замечательная команда, мы друг другу помогали. Передача выйдёт в эфир осенью».