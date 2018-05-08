Калининградские власти смягчили требования к аккредитации служб такси на ЧМ по футболу

КАЛИНИНГРАД, 8 мая. / ТАСС /. Власти Калининградской области с учетом мнений представителей отрасли смягчили требования к аккредитации такси для работы в период игр ЧМ-2018. Отменено обязательное требование установки терминалов безналичного расчета в машинах, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"Мы сочли возможным пойти навстречу таксомоторным предприятиям и смягчить требования. Теперь отсутствие терминала не станет препятствием для аккредитации, но все равно они должны любыми другими способами обеспечить возможность безналичного расчета. Кроме того, теперь могут подавать заявки те предприятия, которые имеют автомобили не старше семи лет, ранее было установлено — не старше пяти лет", — сообщила министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова , которую процитировали в пресс-службе.

Остальные требования: желтый цвет машин такси, регулярное техобслуживание, экологический класс не ниже четвертого, наличие кондиционеров и диспетчерских служб, операторов со знанием английского языка и возможности заказа машины через мобильное приложение или интернет, остались неизменными.

Аккредитацию служб такси в Калининграде на период проведения игр ЧМ-2108 обявили 1 февраля, однако к 4 мая ни одна из компаний не подала соответствующих заявок. С представителям транспортных компаний провели совещания, на которых они обозначили главные причины, препятствующие аккредитации на ЧМ — терминалы в автомобилях и возраст машин. Сейчас, по сообщению пресс-службы правительства области, три фирмы подали заявки на аккредитацию 83 легковых такси, срок приема заявок продлили до 25 мая.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По предварительным прогнозам, на игры в регион приедут до 130 тыс. туристов.