Газизов: «Тосно» и Курск заслужили играть в Лиге Европы, а там посмотрим, всё может быть"

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов подвёл итоги матча с «Рубином» (0:0) в эфире клубного канала.

— Ничья с «Рубином» на его поле — это шикарный результат, я считаю.

— Много сейчас разговоров о Лиге Европы. В команде это как-то обсуждаете?

— Надо понимать, что сейчас много команд борется за шестерку. Поэтому впереди 13 мая очень важная игра с «Тосно». Сопернику терять нечего, мы будем стараться победить, поэтому приглашаю болельщиков на матч. Я думаю, что будет очень хорошая игра, и болельщики должны поддержать нас и помочь нам выиграть 13-го числа.

— У вас есть какая-то информация о том, получат ли лицензию клубы, которые будут играть в финале Кубка России?

— Не будем об этом. Я одно хочу сказать — и «Тосно», и Курск заслужили играть в Лиге Европы, а там посмотрим, все может быть. Наша задача — занять шестое место, это историческое место для нашего клуба, поэтому будем стараться.