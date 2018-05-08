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Газизов: «Тосно» и Курск заслужили играть в Лиге Европы, а там посмотрим, всё может быть"
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Газизов: «Тосно» и Курск заслужили играть в Лиге Европы, а там посмотрим, всё может быть" 

Евро-футбол.Ру 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов подвёл итоги матча с «Рубином» (0:0) в эфире клубного канала.
— Ничья с «Рубином» на его поле — это шикарный результат, я считаю.
— Много сейчас разговоров о Лиге Европы. В команде это как-то обсуждаете?
— Надо понимать, что сейчас много команд борется за шестерку. Поэтому впереди 13 мая очень важная игра с «Тосно». Сопернику терять нечего, мы будем стараться победить, поэтому приглашаю болельщиков на матч. Я думаю, что будет очень хорошая игра, и болельщики должны поддержать нас и помочь нам выиграть 13-го числа.
— У вас есть какая-то информация о том, получат ли лицензию клубы, которые будут играть в финале Кубка России?
— Не будем об этом. Я одно хочу сказать — и «Тосно», и Курск заслужили играть в Лиге Европы, а там посмотрим, все может быть. Наша задача — занять шестое место, это историческое место для нашего клуба, поэтому будем стараться.
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