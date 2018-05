Met Gala 2018: лучшие мемы с Рианной

Наряд Рианны (30) стал самым обсуждаемым на ежегодном балу Met Gala (это даже круче платья-пиццы в 2015-м).

Певица появилась на красной дорожке в платье и накидке Maison Margiela, напоминающей мантию самого Папы Римского (а головной убор чего стоит!). Конечно, Twitter молчать не стал!

I can’t believe Rihanna is the pope now pic.twitter.com/dNbi6KMurn

— A. B. (@AlannaBennett) May 7, 2018

Не могу поверить, что Рианна — Папа.

THIS IS THE YOUNG POPE WE DESERVE #metgala pic.twitter.com/JNYpClEMGk

— A. B. (@AlannaBennett) May 7, 2018

Это самый молодой Папа.

i mean, we can kind of all just go home now right pic.twitter.com/oAopMRWqs9

— rachel syme (@rachsyme) May 7, 2018

Можно расходиться.

RIHANNA: US: pic.twitter.com/O4ftksNvu1

— Jill Gutowitz (@jillboard) May 7, 2018

Рианна:

[MESSAGE FROM THE CLERGY] We wish to inform you that the clergy needs help in deciding who wore it best. #MetGala #MetGala2018 @rihanna @usweekly @people @voguemagazine @harpersbazaarus pic.twitter.com/c0TdKzzGmP

— Cardinal Copia (@thebandGHOST) May 8, 2018

