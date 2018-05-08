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«Авангард» начал сотрудничество с клубом ВХЛ
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«Авангард» начал сотрудничество с клубом ВХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Омский «Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал соглашение о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Югра», сообщает ТАСС.
"Согласно договору между клубами «Авангард» сможет делегировать в «Югру» до 10 игроков для повышения их мастерства по ходу выступления в чемпионате ВХЛ", — говорится в официальном заявлении омского коллектива.
Ханты-мансийская «Югра» не получила разрешение на участие в КХЛ сезона-2018/19 из-за того, что заняла предпоследнее место в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Клуб подал документы на выступление в ВХЛ.
Ранее сообщалось, что «Авангард» объявил о подписании контракта с финским защитником Вилле Поккой.
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