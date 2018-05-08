«Авангард» начал сотрудничество с клубом ВХЛ

Омский «Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал соглашение о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Югра», сообщает ТАСС

"Согласно договору между клубами «Авангард» сможет делегировать в «Югру» до 10 игроков для повышения их мастерства по ходу выступления в чемпионате ВХЛ", — говорится в официальном заявлении омского коллектива.

Ханты-мансийская «Югра» не получила разрешение на участие в КХЛ сезона-2018/19 из-за того, что заняла предпоследнее место в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Клуб подал документы на выступление в ВХЛ.

Ранее сообщалось, что «Авангард» объявил о подписании контракта с финским защитником Вилле Поккой.