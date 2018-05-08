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Ямальский тяжелоатлет завоевал золото всероссийского турнира
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Ямальский тяжелоатлет завоевал золото всероссийского турнира 

ИА Север-Пресс 36 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальский спортсмен Сергей Ковбель завоевал золотую награду на всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера СССР Ефрата Тимерзянова, проходившего в городе Бугульме Республики Татарстан.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, в весовой категории Сергея на награды турнира претендовали одиннадцать атлетов. Всего в соревнованиях участвовали представители восемнадцати регионов России. Сергей Ковбель тренируется в культурно-спортивном комплексе «Уренгоец» поселка Уренгой Пуровского района.
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