Ямальский тяжелоатлет завоевал золото всероссийского турнира

Ямальский спортсмен Сергей Ковбель завоевал золотую награду на всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера СССР Ефрата Тимерзянова, проходившего в городе Бугульме Республики Татарстан.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, в весовой категории Сергея на награды турнира претендовали одиннадцать атлетов. Всего в соревнованиях участвовали представители восемнадцати регионов России. Сергей Ковбель тренируется в культурно-спортивном комплексе «Уренгоец» поселка Уренгой Пуровского района.