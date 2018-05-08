Ещё
В Госдуме предложили запретить премьерам членство в партиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме предложили запретить премьерам членство в партиях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект о запрете членства премьер-министра в политических партиях. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы предлагают внести поправки в закон «О Правительстве Российской Федерации».
"Помимо ограничений, указанных в настоящей статье, председатель правительства Российской Федерации также не вправе быть членом политической партии. При назначении на должность… обязан приостановить свое членство в политической партии в случае наличия такового на срок осуществления своих полномочий", — говорится в тексте законопроекта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на какой основе будет формулироваться работа кабмина.
Газета.Ru: последние новости
Болельщица поделилась планом выживания на "Ростов Арене" Многолетний насморк у женщины оказался утечкой спинномозговой жидкости СМИ: Фергюсон вышел из комы
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко456
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение