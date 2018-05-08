Тюменский военкомат к 9 мая украсили плакатом с ошибкой

Ко Дню Победы городской военкомат на улице Ленина украсили праздничным плакатом с орфографической ошибкой. Наречие «вовеки» авторы оформления баннера написали раздельно. Это заметили проходящие мимо здания тюменцы. По словам жителей, праздничное оформление с орфографической ошибкой размещают в центре города уже второй год.

Куратор праздничного оформления Тюмени Вячеслав Карнаухов рассказал, что баннером занимались специалисты управы Центрального округа Тюмени. По его словам, в управу будет направлено уведомление об ошибке, чтобы уже сегодня, 8 мая, баннер поменяли.

У нас редакторы вычитывают все тексты, но иногда бывают механические ошибки и опечатки. Чаще всего они происходят на этапе, когда дизайнеры готовят макеты для печати. Вообще, это очень редкий случай. Недавно мы выставляли полководцев Победы, и на одной из призм было написано «Калининградский фронт». Это тоже была ошибка со стороны дизайнера. На самом деле речь, конечно же, шла о Калининском фронте, Калининградского просто не существовало. Мы эту ошибку исправили в течение трех часов, — отметил Вячеслав Карнаухов.