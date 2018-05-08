Кержаков: «Не хочу верить, что Манчини навязали Заболотного»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о том, почему купленный зимой Антон Заболотный , не смог проявить себя в питерском клубе. Заболотный провел за «Зенит» 9 матчей в РФПЛ и не забил ни одного гола.

«Я не хочу верить в то, что Манчини не желал видеть в «Зените» Заболотного, а этого футболиста все равно туда привезли и навязали главному тренеру. Если так и было, о чем тогда можно разговаривать?! Но ведь Манчини ставит Заболотного в состав каждый раз. Вряд ли бы он это делал, если бы игрока ему навязали.

Мне кажется, он просто не справился с давлением и волнением. Все совпало. Понимаете, так бывает, что, когда не идет у всей команды, не получается и у форварда. Да еще и главный тренер говорит о том, что у него нет футболистов, которые могут забить. Как должен себя чувствовать в такой ситуации Заболотный, которому не удается поразить ворота соперников? При этом он попал из «Тосно» в клуб, от которого всегда ждут самых высоких результатов. То есть, Заболотный не справился с прессом.

Нападающему порой не удается забить в первой, во второй, третьей игре. Но в какой-то момент надо понять, что нужно просто правильно играть, правильно действовать на футбольном поле, даже не забивая. Тогда ты сам почувствуешь внутреннюю уверенность, и твой голевой счет сдвинется с нулевой точки. А Заболотный, видимо, начал нервничать, не смог абстрагироваться от критики и давления», — цитирует Кержакова.