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Фигуристка Татьяна Волосожар делится яркими фото весенних прогулок с дочкой
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Фигуристка Татьяна Волосожар делится яркими фото весенних прогулок с дочкой 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар радуется теплому весеннему солнцу и с удовольствием показывает поклонникам фотографии прогулок с дочкой. Так, всю минувшую неделю они вместе наслаждались видами Москвы и Подмосковья, радуясь наступившему теплу. Годовалая Анжелика, судя по снимкам, с удовольствием ходит с мамой в парки, кафе и катается на каруселях.
Прекрасный день с любимыми. 😍😊 Давно ждала, когда можно будет вот так сидеть и греться на солнышке! Продуктивной всем недели, друзья!💪🏼👍🏼
— подписала один из последних снимков Татьяна.
«Какая красота 😊 и красавицы 😍😌», «Красатули любимые!😘», «Дивная девочка!», — комментируют подписчики. Многие также отмечают, что Анжелика растет настоящей копией своего папы — фигуриста Максима Транькова: «Папина доча», «Как же Анжелика похожа на папу!», «Лапонька, папина копия!», «Таня и маленький Макс на ручках».
Кстати, сегодня Татьяна сообщила, что в ближайшее время впервые отправляется с дочкой в путешествие вдвоем. Фигуристка едет в Нью-Йорк и просит советов у подписчиков, как сделать поездку с малышкой наиболее комфортной.
Напомним, 16 февраля у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь. Пара вместе с 2012 года. В феврале 2015 года состоялась помолвка, а в августе 2015 года Татьяна и Максим стали мужем и женой. О грядущем пополнении фигуристы объявили в сентябре прошлого года. Дочь Анжелика впервые сделала спортсменов мамой и папой.
Фото: Instagram @firebird_
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