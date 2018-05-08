Пюэль: «Клубы Премьер-лиги — пираньи»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль сравнил клубы Премьер-лиги с пираньями.

"Клубы Премьер-лиги ведут себя, как пираньи. Самое главное для меня — строить будущее. Невозможно за шесть месяцев добиться существенного прогресса. Нужно набраться терпения и верить.

В прошлом сезоне я финишировал на 8 месте с «Саутгемптоном». Посмотрите, где они находятся теперь. Затем я возглавил «Лестер», когда у него были трудности, но мы поднялись в верхнюю часть таблицы.

Я не ощущаю давления. Я буду продолжать строить команду и развивать молодых футболистов. Это не риск — это моя работа", — цитирует Пюэля Sky Sports.

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