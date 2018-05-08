Ещё
Пюэль: «Клубы Премьер-лиги — пираньи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пюэль: «Клубы Премьер-лиги — пираньи» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль сравнил клубы Премьер-лиги с пираньями.
"Клубы Премьер-лиги ведут себя, как пираньи. Самое главное для меня — строить будущее. Невозможно за шесть месяцев добиться существенного прогресса. Нужно набраться терпения и верить.
В прошлом сезоне я финишировал на 8 месте с «Саутгемптоном». Посмотрите, где они находятся теперь. Затем я возглавил «Лестер», когда у него были трудности, но мы поднялись в верхнюю часть таблицы.
Я не ощущаю давления. Я буду продолжать строить команду и развивать молодых футболистов. Это не риск — это моя работа", — цитирует Пюэля Sky Sports.
"Лестер" может уволить Пюэля и пригласить Вагнера
Евро-футбол.Ру: последние новости
Ле-Эрбье - ПСЖ: прогноз на финал Кубка Франции "ПСЖ" рассчитывает продать ди Марию в "Атлетико" Президент "Крыльев Советов" Шляхтин: "Иногда возникает желание покинуть проект, не вижу здесь перспектив"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко457
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение