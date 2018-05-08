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Школьники из Куркина успешно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию
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Школьники из Куркина успешно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Группа учеников школы № 2005 из района Куркино блестяще проявила себя в заключительном этапе всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge-2018, который проходил на минувших выходных в бассейне УСК «Буревестник». Об этом сообщила тренер ребят Светлана Кузьменко.
— Егор Трушля стал чемпионом на дистанции 200 метров в стиле баттерфляй, а Ярослав Макаров взял бронзовую медаль среди брассистов России и Беларуси. Кроме того, участие в соревнованиях принимали еще несколько учеников школы — Наталья Авдеева, Степан и Антон Лаврухины; на всех дистанциях они установили личные рекорды, улучшив свои собственные достижения на пару-тройку секунд, — рассказала она.
По словам тренера, высокие результаты воспитанников — следствие колоссальной работы, веры в собственные силы и огромной воли к победе. (ак)
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