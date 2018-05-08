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Они ковали Победу
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Они ковали Победу 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В преддверии 73-й годовщины Победы «Мир 24» запускает проект, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Мы собираем фотографии героев: ваших дедушек и бабушек, матерей и отцов, которые прошли непростые годы войны, выжили в условиях блокадного Ленинграда или трудились во имя великой Победы в тылу. Присылайте фотографии ваших героев на почтовый адрес photo1945@mirtv.ru с пометкой «Они ковали победу», и мы опубликуем их в социальных сетях «Мир 24» и на сайте mir24.tv. Вспомним имена тех, кто ценой собственной жизни заработал для нас эту великую Победу!
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