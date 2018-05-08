Они ковали Победу

В преддверии 73-й годовщины Победы «Мир 24» запускает проект, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Мы собираем фотографии героев: ваших дедушек и бабушек, матерей и отцов, которые прошли непростые годы войны, выжили в условиях блокадного Ленинграда или трудились во имя великой Победы в тылу. Присылайте фотографии ваших героев на почтовый адрес photo1945@mirtv.ru с пометкой «Они ковали победу», и мы опубликуем их в социальных сетях «Мир 24» и на сайте mir24.tv. Вспомним имена тех, кто ценой собственной жизни заработал для нас эту великую Победу!