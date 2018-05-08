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Кверквелия рассказал, какой была установка Семина на матч с «Зенитом»
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Кверквелия рассказал, какой была установка Семина на матч с «Зенитом» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник «Локомотив» Соломон Кверквелия поделился впечатлениями от победы в российской Премьер-Лиге сезона-2017/18, а также рассказал об установке на матч с «Зенитом» в 29-м туре РФПЛ. Выиграв (1:0), «железнодорожники» досрочно стали чемпионами России.
«Ощущения — просто нереальные, даже не могу передать. Мы так этого ждали! Не представляете, как медленно тянулись две минуты в матче с «Зенитом», которые добавил судья. Такое ощущение, что мы отбегали еще 90. Когда услышал финальный свисток, готов был умереть прямо на поле. Сил просто не осталось, я ничего не чувствовал — это был самый большой кайф, который я когда-либо испытывал!
Когда взяли Кубок России, я сказал в интервью: хочу с «Локомотивом» выиграть чемпионат России. Можете проверить. Так вот я сказал — и я сделал. Мы выиграли. Теперь говорю: хочу взять Суперкубок.
Что касается установки на игру, Палыч нам сказал: ребята, сегодня будет полный стадион болельщиков, которые 14 лет ждут чемпионства. Будет большое шоу. И это — наш шанс. Выходите на поле и сделайте все, чтобы выиграть. Мы вышли и победили. Вся установка», — рассказал Кверквелия в беседе с корреспондентом Sport24.ru Леонидом Волотко.
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