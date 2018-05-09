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Геркус: для российского клуба Кверквелия обойдётся на 15 процентов дороже
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Геркус: для российского клуба Кверквелия обойдётся на 15 процентов дороже 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, допускает ли он переход защитника Соломона Кверквелии в другой клуб российской Премьер-Лиги.
«Всё зависит от амбиций клуба. Вдруг это будет большой клуб, и он решит положить на Сабу весь бюджет?
Мы оцениваем Кверквелию очень высоко. А для российского клуба эта цена будет примерно на 15 процентов выше.
Это своего рода премия за то, что после перехода Кверквелии нам будет сложнее забивать этой команде голы. Соломон — топовый защитник для нашего чемпионата. Он адаптирован, знает турнир, всех форвардов лиги. А еще он вообще ничего не боится» — сказал Геркус в интервью «Чемпионату».
Полное интервью с Ильёй Геркусом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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