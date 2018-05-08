«Ливерпуль» может приобрести у «Барселоны» Дембеле

По информации британского издания Daily Mail, в команде француза хочет видеть наставник «красных» Юрген Клопп

20-летний Дембеле перешел в «Барселону» перед началом текущего сезона из дортмундской «Боруссии». Трансфер обошелся сине-гранатовым в € 105 млн Француз не смог закрепиться в основном составе команды и большую часть сезона лечился от различных травм. В чемпионате Испании он провел 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач.