«Ливерпуль» может приобрести у «Барселоны» Дембеле 

Английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении у «Барселоны» нападающего Усмана Дембеле, сообщает "Советский спорт".
По информации британского издания Daily Mail, в команде француза хочет видеть наставник «красных» Юрген Клопп.
20-летний Дембеле перешел в «Барселону» перед началом текущего сезона из дортмундской «Боруссии». Трансфер обошелся сине-гранатовым в € 105 млн Француз не смог закрепиться в основном составе команды и большую часть сезона лечился от различных травм. В чемпионате Испании он провел 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может перебраться в чемпионат Австралии.