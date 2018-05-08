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«Ливерпуль» может приобрести у «Барселоны» Дембеле
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«Ливерпуль» может приобрести у «Барселоны» Дембеле 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении у «Барселоны» нападающего Усмана Дембеле, сообщает "Советский спорт".
По информации британского издания Daily Mail, в команде француза хочет видеть наставник «красных» Юрген Клопп.
20-летний Дембеле перешел в «Барселону» перед началом текущего сезона из дортмундской «Боруссии». Трансфер обошелся сине-гранатовым в € 105 млн  Француз не смог закрепиться в основном составе команды и большую часть сезона лечился от различных травм. В чемпионате Испании он провел 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может перебраться в чемпионат Австралии.
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