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Баста: «Играйте в регби, болейте за регби, зовите друзей на матчи»
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Баста: «Играйте в регби, болейте за регби, зовите друзей на матчи» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Известный рэпер Баста и регбийный клуб ЦСКА выпустили мотивационный ролик в преддверии старта сезона регби. Главным героем ролика стал мальчик, который едет в метро с мячом для регби. Он засыпает в пустом вагоне и ему снится, что к нему пристает толпа мужчин в спортивных костюмах. Ребенка поддержала вся регбийная команда. Когда мальчик просыпается, то выходит на новой станции метро «ЦСКА».
«Регбийный клуб ЦСКА и Баста выпустили мотивационный клип в предверии старта сезона игр на новой станции московского метро «ЦСКА». Играйте в регби, болейте за регби, зовите друзей на матчи! Победа близка!», — отметил Баста.
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