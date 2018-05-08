Баста: «Играйте в регби, болейте за регби, зовите друзей на матчи»

Известный рэпер Баста и регбийный клуб ЦСКА выпустили мотивационный ролик в преддверии старта сезона регби. Главным героем ролика стал мальчик, который едет в метро с мячом для регби. Он засыпает в пустом вагоне и ему снится, что к нему пристает толпа мужчин в спортивных костюмах. Ребенка поддержала вся регбийная команда. Когда мальчик просыпается, то выходит на новой станции метро «ЦСКА».

«Регбийный клуб ЦСКА и Баста выпустили мотивационный клип в предверии старта сезона игр на новой станции московского метро «ЦСКА». Играйте в регби, болейте за регби, зовите друзей на матчи! Победа близка!», — отметил Баста.