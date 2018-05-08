Пономарёв: «Чалова можно привлекать к играм за сборную России»

"Чалов немного одумался, начал работать над собой, голову включил. В прошлом сезоне он забивал слишком легко, а сейчас начал реализовывать рабочие моменты.

Что касается вызова в сборную, может, стоит его пригласить, но с другой стороны рановато. Справится ли Чалов с этой нагрузкой или нет? Вот в чем дело. Здесь нужно грамотно смотреть, как он будет полезен команде. Можно потерять парня или тормознуть его. В принципе, привлекать Федора уже можно, но не на ответственные матчи, а на менее серьезные, чтобы освоился. Тренер должен понимать, стоит привлекать игрока или для начала его посадить на скамейку, чтобы он освоился. В любом случае, у Чалова все впереди", — сказал Пономарёв.

Напомним, 20-летний форвард в матче 29-го тура РФПЛ против «Арсенала» (6:0) оформил хет-трик.