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Пономарёв: «Чалова можно привлекать к играм за сборную России»
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Пономарёв: «Чалова можно привлекать к играм за сборную России» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал игру нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.
"Чалов немного одумался, начал работать над собой, голову включил. В прошлом сезоне он забивал слишком легко, а сейчас начал реализовывать рабочие моменты.
Что касается вызова в сборную, может, стоит его пригласить, но с другой стороны рановато. Справится ли Чалов с этой нагрузкой или нет? Вот в чем дело. Здесь нужно грамотно смотреть, как он будет полезен команде. Можно потерять парня или тормознуть его. В принципе, привлекать Федора уже можно, но не на ответственные матчи, а на менее серьезные, чтобы освоился. Тренер должен понимать, стоит привлекать игрока или для начала его посадить на скамейку, чтобы он освоился. В любом случае, у Чалова все впереди", — сказал Пономарёв.
Напомним, 20-летний форвард в матче 29-го тура РФПЛ против «Арсенала» (6:0) оформил хет-трик.
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