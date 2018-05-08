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В Госдуме считают, что Медведев заручится уверенной поддержкой
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В Госдуме считают, что Медведев заручится уверенной поддержкой 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Дмитрий Медведев наберёт в Госдуме необходимое число голосов для утверждения его в должности председателя правительства РФ. За него проголосуют не менее 380 депутатов, сообщает Интерфакс со ссылкой на аналитиков нижней палаты парламента. По оценке экспертов, такая поддержка станет для Медведева очень неплохим результатом.
«За» должны проголосовать полностью фракции «Единая Россия» (339 депутатов) и ЛДПР (40 депутатов). Не исключено также, что Медведева поддержат несколько народных избранников фракции «Справедливая Россия». Целиком «против» будут голосовать только коммунисты. Шесть лет назад за назначение Медведева премьер-министром проголосовали 299 депутатов.
Государственная дума начнёт рассматривать вопрос о новом назначении Дмитрия Медведева председателем правительства во вторник, 8 мая в 15 часов.
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