Горячая русская красавица, которая будет болеть против сборной России на хоккейном ЧМ

Сборная Чехии — один из главных конкурентов российской команды на групповом этапе хоккейного чемпионата мира. В двух первых матчах турнира чехи набрали всего два очка и попробуют поправить свою статистику именно в игре с «Красной машиной», которая назначена на 10 мая.

Единственную пока победу на первенстве планеты чешской команде принес гол форварда «Сент-Луиса» Дмитрия Яшкина . В овертайме игры против словаков нападающий русского происхождения бросил, сам подобрал шайбу, попавшую в ногу защитника, и с неудобной руки добил ее в ворота.

Дмитрий Яшкин родился в Омске, его отец Алексей Яшкин был профессиональным хоккеистом и играл в чемпионате СССР за воскресенский «Химик». Дмитрию не было и года, когда его семья переехала в Чехию, там через несколько лет и началась карьера Яшкина-младшего — в системе хоккейного клуба «Вшетин». В 19 лет Дмитрий отправился покорять Северную Америку, а уже спустя сезон дебютировал в составе «Сент-Луис Блюз» в сильнейшей лиге мира.

В 2015 году в жизни Яшкина произошло еще одно знаковое событие — он женился на русской девушке Наде. Sport24 знакомит вас с красавицей, которая на чемпионате мира точно не будет болеть за сборную России.

Доброе утро Нади.

Надя загорает.

Надя в образе.

Надя задумалась.

Надя готовится к тренировке.

Надя нарушает режим.

Надя купается.

Надя отдыхает.

Надя засмотрелась на небо.

Надя ждет матча Россия — Чехия.

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