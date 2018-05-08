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Горячая русская красавица, которая будет болеть против сборной России на хоккейном ЧМ
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Горячая русская красавица, которая будет болеть против сборной России на хоккейном ЧМ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Сборная Чехии — один из главных конкурентов российской команды на групповом этапе хоккейного чемпионата мира. В двух первых матчах турнира чехи набрали всего два очка и попробуют поправить свою статистику именно в игре с «Красной машиной», которая назначена на 10 мая.
Единственную пока победу на первенстве планеты чешской команде принес гол форварда «Сент-Луиса» Дмитрия Яшкина. В овертайме игры против словаков нападающий русского происхождения бросил, сам подобрал шайбу, попавшую в ногу защитника, и с неудобной руки добил ее в ворота.
Дмитрий Яшкин родился в Омске, его отец Алексей Яшкин был профессиональным хоккеистом и играл в чемпионате СССР за воскресенский «Химик». Дмитрию не было и года, когда его семья переехала в Чехию, там через несколько лет и началась карьера Яшкина-младшего — в системе хоккейного клуба «Вшетин». В 19 лет Дмитрий отправился покорять Северную Америку, а уже спустя сезон дебютировал в составе «Сент-Луис Блюз» в сильнейшей лиге мира.
В 2015 году в жизни Яшкина произошло еще одно знаковое событие — он женился на русской девушке Наде. Sport24 знакомит вас с красавицей, которая на чемпионате мира точно не будет болеть за сборную России.
Доброе утро Нади.
Надя загорает.
Надя в образе.
Надя задумалась.
Надя готовится к тренировке.
Надя нарушает режим.
Надя купается.
Надя отдыхает.
Надя засмотрелась на небо.
Надя ждет матча Россия — Чехия.
Больше красивых девушек — на Sport24:
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