«Справедливая Россия» предложила сделать должность премьер-министра внепартийной 

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий председателю Правительства России быть членом политической партии на период исполнения им полномочий главы кабмина.
Авторами законопроекта выступили лидер партии Сергей Миронов, зампред парламентской фракции Михаил Емельянов, а также депутаты Олег Нилов и Валерий Гартунг.
«Помимо ограничений, указанных в настоящей статье, председатель Правительства Российской Федерации также не вправе быть членом политической партии. При назначении на должность председатель Правительства Российской Федерации обязан приостановить членство в политической̆ партии в случае наличия такового на срок осуществления своих полномочий», — отмечается в пояснительной записке к инициативе.
По мнению авторов документа, мера поможет оптимизировать законодательство в сфере государственного строительства и поспособствует развитию демократии, политической̆ конкуренции и многопартийности.
Кроме того, справедливороссы предложили внести соответствующие изменения в Конституционный федеральный закон «О Правительстве Российской Федерации» и в действующую редакцию закона о политических партиях.