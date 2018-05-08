«Справедливая Россия» предложила сделать должность премьер-министра внепартийной

«Помимо ограничений, указанных в настоящей статье, председатель Правительства Российской Федерации также не вправе быть членом политической партии. При назначении на должность председатель Правительства Российской Федерации обязан приостановить членство в политической̆ партии в случае наличия такового на срок осуществления своих полномочий», — отмечается в пояснительной записке к инициативе.

По мнению авторов документа, мера поможет оптимизировать законодательство в сфере государственного строительства и поспособствует развитию демократии, политической̆ конкуренции и многопартийности.

Кроме того, справедливороссы предложили внести соответствующие изменения в Конституционный федеральный закон «О Правительстве Российской Федерации» и в действующую редакцию закона о политических партиях.