Дмитрий Шляхтин: «Потеря „Лады“ — это колоссальная политическая ошибка»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин считает большим ударом вылет «Лады» из КХЛ. В интервью «СЭ» он отметил, что это случилось из-за полностью бюджетного финансирования клуба.

— «Лада» вылетела в первую очередь из-за 100-процентного бюджетного финансирования. Хотя это, считаю, большой удар, — подчеркнул Шляхтин. — За шесть лет Николаем Ивановичем было построено 17 арен в Самарской области. И в регионе реально хоккейный бум. Но та пирамида, во главе которой должна была быть «Лада», теперь разрушена. Считаю, что это колоссальная политическая ошибка. У нас же ничего хоккейного нет и в соседних субъектах — ни в Оренбурге, ни в Саратове, ни в Ульяновске.

— Спасти ее было возможно?

— Еще когда Дмитрий Игоревич пришел на свой пост, я говорил ему, что в хоккее есть такой риск. Увы, так все и вышло. Когда он встретился с Геннадием Тимченко , то услышал, что полное бюджетное финансирование — это камень преткновения. Тимченко сказал, что можно вернуться к разговору, когда мы найдем внебюджетные источники. ( Владимир ИВАНОВ

Полностью интервью Шляхтина — скоро в «СЭ»