Владимирцы во Владимире побороли почти всех

Фото из группы «Департамент по физической культуре и спорту» соцсети «Вконтакте»

Сразу семь владимирских спортсменов стали победителями Всероссийского турнира по борьбе памяти Дмитрия Тимофеева. Сразу стоит отметить, что для наших спортсменов турнир был домашним, а как известно, дома и стены помогают.

Турнир проходил 4 и 5 мая среди юношей 2003-2004 годов рождения. Спортсмены соревновались в 15 весовых категориях. В первенстве памяти Дмитрия Тимофеева участвовали более 100 спортсменов из 10 регионов страны.

Обладателями золотых медалей стали владимирские спортсмены Артём Аверьянов (32 кг), Всеволод Кочнев (57 кг), Павел Иванов (62 кг), Фёдоров Руслан (75 кг), Матвей Шевернёв (85 кг), Вячеслав Константинов (100 кг) и Алексей Китаев (110 кг).

Кроме того стало известно, что с 2019 года турнир приобретёт новый статус — станет отборочным на первенство России. «Зелёный свет» на первенстве будет дан спортсменам, которые займут первые и вторые места.