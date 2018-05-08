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Жуткие хороводы оленей
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Жуткие хороводы оленей 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
На кадрах, которые снял коптер на Кольском полуострове, стада северных оленей в загонах бегают кругами. Завораживающее и даже несколько пугающее зрелище.
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