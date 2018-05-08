Предъюбилейный турнир памяти Али Алиева пройдет в Каспийске

Предъюбилейный турнир памяти Али Алиева пройдет в Каспийске49-й международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта и тренера СССР, пятикратного чемпиона мира Али Алиева пройдет 11-13 мая в Каспийске.

Соревнования по традиции пройдут в одноименном дворце спорта и молодежи.

Среди команд-участниц: Монголия, Киргизия, Румыния, Азербайджан, Армения, Македония, Украина, Болгария, Турция, Узбекистан, Индия и Россия.

Победители и призеры будут определены в 10 весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг.