Реконструируемый ростовский стадион СКА введут в эксплуатацию в конце мая

Согласно информации из официальных источников, в настоящее время в рамках реконструкции на стадионе завершены устройство футбольного поля с натуральным газоном, строительство здания административно-бытового корпуса, оборудован контрольно-пропускной пункт для зрителей, смонтированы трибуны на 500 мест, отремонтированы мачты освещения.

Установлены трансформаторная подстанция и станция системы полива. Ведутся работы по благоустройству.

Напомним, в Ростовской области к чемпионату готовят шесть тренировочных полей и баз команд — стадионы «Олимп-2», «Локомотив», СКА и «Труд» в Ростове-на-Дону, «Торпедо» в Таганроге и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове.

На их обустройство направлено около 1,5 млрд рублей.