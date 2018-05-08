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Реконструируемый ростовский стадион СКА введут в эксплуатацию в конце мая
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Реконструируемый ростовский стадион СКА введут в эксплуатацию в конце мая 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, в настоящее время в рамках реконструкции на стадионе завершены устройство футбольного поля с натуральным газоном, строительство здания административно-бытового корпуса, оборудован контрольно-пропускной пункт для зрителей, смонтированы трибуны на 500 мест, отремонтированы мачты освещения.
Установлены трансформаторная подстанция и станция системы полива. Ведутся работы по благоустройству.
Напомним, в Ростовской области к чемпионату готовят шесть тренировочных полей и баз команд — стадионы «Олимп-2», «Локомотив», СКА и «Труд» в Ростове-на-Дону, «Торпедо» в Таганроге и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове.
На их обустройство направлено около 1,5 млрд рублей.
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