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Челябинская пенсионерка, не дождавшись дворника, сама вышла на уборку двора
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Челябинская пенсионерка, не дождавшись дворника, сама вышла на уборку двора 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Пенсионерка из Челябинска, недовольная работой дворника, решила самостоятельно навести порядок возле контейнерной площадки для сбора мусора, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Пожилую женщину, не побоявшуюся запачкать руки ради опрятного вида дворовой территории, из окна заметила жительница дома по улице Чичерина. На снятом ею ролике видно, как пенсионерка самоотверженно собирает хлам, разбросанный на площадке для мусорных контейнеров, и выкидывает его в баки, которые мусоровоз оставил поодаль. Видимо для того, чтобы проезд к ним не загораживали неправильно припаркованные машины.
«Просто невыносимо смотреть уже на эту грязь. Пенсионерка вышла убирать за дворниками. Как вам не стыдно товарищи — сотрудники администрация города? Разве уборка не входит в стоимость коммунальных услуг?» — возмущается автор видео.
Пользователи интернета упрекнули жителей двора в том, что в сложившейся ситуации виноваты они сами, так как складируют мусор возле мусорных контейнеров.
«Проблема в том, что мусор вывозят не регулярно, поэтому он вываливается из баков. А администрация Курчатовского района не подписала договор, чтобы дворники убирали его. Поэтому мусор лежит и тухнет», — ответила на нападки Алла Осолодкова.
«На Солнечной тоже кошмар около мусорки», — пожаловалась под видео челябинка Анна Радостева.
Напомним, власти Челябинска пообещали вывезти с улиц города мешки с мусором, собранным во время субботников, до начала лета.
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