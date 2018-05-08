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Индийский министр рассказал о появлении интернета тысячу лет назад
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Индийский министр рассказал о появлении интернета тысячу лет назад 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Министр индийского штата Трипуры заявил о том, что интернет не является современным изобретением и его создали более, чем тысячу лет назад. Заявление было сделано Кумар Дебом на конференции по развитию интернета. Министр сослался на знамению книгу Индии «Махабхарату», в которой рассказывается о многих интересных вещах, от летающих кораблей до изобретения интернета. В эпосе описывается современная технология связи, которая на тот момент буквально «взорвала» общество и произошла техническая революция. В древнем эпосе упоминается знаменитая битва в Кукукшетре. Но царь Дхритраштра был слеп и не мог следить за военной операцией через специальное устройство и поэтому попросил наблюдать за происходящим своего советника, отдав ему устройство, которое транслировало событие в реальном времени. Народ Индии скептически отнёсся к заявлению министра, посоветовав не лезть туда, в чём он совсем не разбирается. Однако, Кумар посоветовал гордиться достоянием своей страны и не воспринял критику всерьёз. Быть может он и прав и интернет создали в древней Индии?!
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