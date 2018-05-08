Ещё
В организации трех тестовых матчей ЧМ-2018 помогли более 2000 волонтеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В организации трех тестовых матчей ЧМ-2018 помогли более 2000 волонтеров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В организации трех тестовых матчей на стадионах чемпионата мира по футболу в Самаре, Калининграде и Екатеринбурге приняли участие более двух тысяч волонтеров оргкомитета «Россия-2018» и городских добровольцев, сообщается на сайте welcome2018.com  Волонтеры оргкомитета распределяли транспортные потоки, направляли зрителей, контролировали сохранение чистой среды на территории стадиона и помогали в работе представителям СМИ и командам — участницам матча. Городские добровольцы были задействованы на территории вокруг стадиона, помогали найти короткий путь до трибуны и для прохода на свое зрительское место.
"Тестовый матч — репетиция перед ЧМ-2018 для всех служб, обеспечивающих комфортное пребывание болельщиков на стадионе и территории вокруг него, и волонтерская программа не исключение. Мы готовы помочь болельщикам по любому вопросу, главное, чтобы они не стеснялись обращаться к нам за помощью", — отметила руководитель центра подготовки городских волонтеров в Екатеринбурге Наталия Ясилевич.
РИА Новости: последние новости
"Насморк" американки оказался утечкой спинномозговой жидкости Фракция ЕР не поддержит проект о запрете членства в партии для премьера Со спортом на всю жизнь: история волонтера ЧМ-2018 из Бельгии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко458
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение