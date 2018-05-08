Ещё
Иерусалим отметит День Победы парадом у стен парламента
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иерусалим отметит День Победы парадом у стен парламента 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В Иерусалиме готовятся к параду, посвященному Дню Победы. В этом году он впервые пройдет на площади перед зданием парламента, Кнессета. В нем примут участие ветераны и участники Второй мировой со всей страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Мариничев.
В строю заметны георгиевские ленточки и флаги Израиля. В параде примут участие 420 ветеранов, бывших бойцов Красной армии. На стороне СССР в Великой Отечественной войне сражались около полумиллиона евреев, из них 200 тысяч погибли.
Победа над фашизмом была для евреев залогом существования нации, поскольку Гитлер собирался уничтожить весь еврейский народ. Жертвам Холокоста, узникам гетто и концлагерей посвящена экспозиция, которая открывается сегодня в Кнессете. Ближе к вечеру парламентарии соберутся на торжественное заседание, посвященное Дню Победы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Шеф-редактор телеканала «МИР» пробежал супер-марафон «Тенгри-Ультра» «Бессмертный полк» пройдет по Алматы в День Победы К Дню Победы: автомобилисты Караганды устроили флешмоб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко458
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение