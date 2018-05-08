Иерусалим отметит День Победы парадом у стен парламента

В Иерусалиме готовятся к параду, посвященному Дню Победы. В этом году он впервые пройдет на площади перед зданием парламента, Кнессета. В нем примут участие ветераны и участники Второй мировой со всей страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Мариничев.

В строю заметны георгиевские ленточки и флаги Израиля. В параде примут участие 420 ветеранов, бывших бойцов Красной армии. На стороне СССР в Великой Отечественной войне сражались около полумиллиона евреев, из них 200 тысяч погибли.

Победа над фашизмом была для евреев залогом существования нации, поскольку Гитлер собирался уничтожить весь еврейский народ. Жертвам Холокоста, узникам гетто и концлагерей посвящена экспозиция, которая открывается сегодня в Кнессете. Ближе к вечеру парламентарии соберутся на торжественное заседание, посвященное Дню Победы.

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