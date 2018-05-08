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Президент «Крыльев Советов» Шляхтин — о клубе: «Я не вижу перспектив»
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Президент «Крыльев Советов» Шляхтин — о клубе: «Я не вижу перспектив» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин признался в интервью «СЭ», что порой думает покинуть этот проект. По его словам, для футбольного клуба, который вернулся в премьер-лигу, тяжело находить финансирование.
— Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых — это не много. Но для нас — значительно.
— Каковы глобальные задачи в «Крыльях»?
— Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься лифте: «ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига». Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьезных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть все время на жилах — это нереально. (Владимир ИВАНОВ)
Полностью интервью Шляхтина — скоро в «СЭ»
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