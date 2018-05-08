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Поздравление депутата Московской городской Думы Александра Милявского с Днём Победы
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Поздравление депутата Московской городской Думы Александра Милявского с Днём Победы 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — Днём Великой Победы!
9 мая — один из самых памятных и значимых дней в истории нашей страны и всего человечества, священный символ национального единства, героизма, несгибаемой воли, высокого патриотизма и духовного величия.
Мы всегда будем благодарны поколению победителей за подвиг, за героизм, за мирную жизнь и будущее наших детей. Память о тех, кто мужественно сражался против фашизма на поле боя, кто ковал священную Победу, всегда будет жить в наших сердцах. Наши отцы, деды и прадеды победили фашизм и отстояли свободу и независимость Родины.
Искренне поздравляю всех с Днём Победы и желаю здоровья, добра, мира и благополучия! Пусть ваш дом всегда будет наполнен заботой, теплом и любовью ваших близких!
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и глубочайшая признательность!
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